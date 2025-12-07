Происшествия

Пыталовский суд начал рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в Латвию

Пыталовский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении двух жителей Псковской области, обвиняемых в совершении покушения на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств и в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Видео: ФСБ России по Псковской области

Из обвинения следует, что весной 2025 года мужчины, получив посредством сети «Интернет» указание от организатора, из оборудованного в Островском районе тайника изъяли наркотическое средство, которое перевезли в Пыталовский район для последующей фасовки и незаконного перемещения на территорию Латвийской Республики.

Участники организованной группы довести преступный умысел до конца не смогли, поскольку их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Псковской области.

Санкциями части 4 статьи 229.1, части 5 статьи 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с применением дополнительных видов наказаний или пожизненное лишение свободы.