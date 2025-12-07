Происшествия

Гдовича будут судить за выращивание конопли для личных нужд

В Псковской области полицейские совместно с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ России пресекли деятельность 37-летнего жителя Гдовского муниципального округа, который выращивал наркорастения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

При осмотре домовладения оперативники обнаружили кусты марихуаны, а также части невысушенных растений. Масса изъятого составила более 28,6 грамма.

После задержания наркоделец заявил, что все наркотики он собирался использовать для личного потребления.

ОМВД России по Гдовскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.