Происшествия

«Смотрящий» запрещенной группировки по Острову останется в СИЗО до 18 февраля

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство руководителя третьего отдела СУ СК РФ по Псковской области о продлении срока содержания под стражей в отношении жителя города Острова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.2 УК РФ, частью 2 статьи 282.2 УК РФ, статьей 210.1 УК РФ, пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, обвиняемый с 2012 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, то есть является «смотрящим» в городе Остров и Островском муниципальном округе.

Кроме того, следствием ему вменяется организация на территории Острова и Островского округа незаконной деятельности «ячейки» международного общественного движения, которое решением Верховного Суда РФ признано экстремистским и его деятельность на территории РФ запрещена, а именно «А.У.Е.»* («Арестантское уголовное единство») с привлечением к участию в деятельности созданного им движения жителя города Острова и иных неустановленных лиц, совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере от участника СВО.

По итогам рассмотрения ходатайства обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 18 февраля.

* запрещенное в РФ общественное движение