Происшествия

Мастер локомотивного бюро в Псковской области оштрафован за возгорание тепловоза

В Псковской области суд вынес приговор мастеру участка сервисного локомотивного бюро. Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что 26 июля 2023 года осужденный организовал техническое обслуживание тепловоза в сервисном локомотивном депо Дно-Псковское. Однако он не обеспечил соблюдение технологического процесса и необходимого уровня качества работ. В результате 30 июля на перегоне станций Моглино – Новоизборск тепловоз, выпущенный после обслуживания, загорелся из-за неисправности электрооборудования. Это привело к крупному ущербу для транспортной организации в размере более 27 миллионов рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.