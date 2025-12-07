Происшествия

Суд приговорил псковичку к условному сроку за мошенничество с маткапиталом

Прокуратура Пскова завершила дело о незаконном обналичивании материнского капитала. В 2018 году обвиняемая мошеннически вывела свыше 450 тысяч рублей, предназначенных для семей с детьми, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. Эти деньги были похищены из федерального бюджета.

В ходе предварительного следствия суд наложил арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 190 тысяч рублей для возмещения причиненного ущерба.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая мнение гособвинителя и смягчающие обстоятельства. Назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.