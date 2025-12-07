Происшествия

Студентов будут судить в Пскове за попытку обокрасть магазин

В Пскове студенты одного из образовательных учреждений предстанут перед судом за кражу товаров из магазина. Первый заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158, части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Молодые люди, возрастом 20 лет, пояснили, что приехали в Псков для обучения. Однако родители не выслали деньги на проживание вовремя, а студенты не предприняли попыток трудоустройства и решили совершить кражу. Два молодых человека пришли в магазин и, сговорившись, похитили товары на сумму свыше четырёх тысяч рублей. Спустя несколько дней они вновь пришли в тот же магазин, собрали товары на сумму свыше семи тысяч рублей и пересекли кассовую зону, но в этот раз их остановили сотрудники магазина.

Следуя примеру первых студентов, два других студента того же учебного заведения также решили совершить хищение товаров на сумму свыше четырёх тысяч рублей. Их также остановили сотрудники магазина. В отношении нарушителей также утвердили обвинительное заключение и направили в суд уголовное дело по обвинению в покушении на кражу, что предусмотрено частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.