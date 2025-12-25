Псковичка предстанет перед судом за продажу несуществующей мебели

Первым заместителем прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что женщина ранее не судимая, разместила в «ВКонтакте» информацию о продаже мебели, взяв фотографии из интернета, в последующем отправляла заявки о добавлении в друзья различным гражданам. Спустя время, к ней обратилась покупатель с целью приобретения мебели. Псковичка обсудила с покупателем цвет мебели, а также необходимость перевода 45 тысяч рублей, сообщила, что товар будет доставлен при помощи транспортной компании. Вышеуказанная денежная сумма была переведена покупателем, после чего «продавец» заблокировала свою страницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Санкция ч.1 ст.159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.