В Пыталово за ножевое ранение зятя мужчине назначили 3,5 года колонии

Прокуратура Пыталовского округа поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении телесных повреждений своему зятю 1995 года рождения, по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что в ночь с 8 на 9 октября текущего года обвиняемый, находясь по месту жительства в городе Пыталово, в ходе ссоры нанес своему зятю три удара кухонным ножом с левой стороны в грудную клетку. В результате этого мужчина получил множественные колото-резаные раны грудной клетки, причинившие его здоровью тяжкий вред. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.