36-летнего жителя Псковского округа осудили за изнасилование семилетней девочки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в период с января по июнь 2023 года подсудимый, находясь по месту своего жительства в деревне Родина Псковского округа, совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении семилетней девочки, находящейся под опекой его супруги.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.