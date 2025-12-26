Росгвардейцы задержали укравших одежду и продукты псковичей

Росгвардейцы задержали двух подозреваемых в краже из магазина в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

25 декабря около 23:00 экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области отреагировал на сработку кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали мужчину 1982 года рождения и женщину 1992 года рождения. По предварительной информации, они похитили из торгового зала одежду и продукты питания.

Администрация магазина оценила сумму ущерба более чем в 5 000 рублей.

В настоящее время проводится проверка по факту хищения.