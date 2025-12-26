Происшествия

Росгвардейцы задержали укравших одежду и продукты псковичей

0

Росгвардейцы задержали двух подозреваемых в краже из магазина в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

25 декабря около 23:00 экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области отреагировал на сработку кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали мужчину 1982 года рождения и женщину 1992 года рождения. По предварительной информации, они похитили из торгового зала одежду и продукты питания.

Администрация магазина оценила сумму ущерба более чем в 5 000 рублей.

В настоящее время проводится проверка по факту хищения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru