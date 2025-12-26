Происшествия

Жительница Локнянского округа ответила в суде за убийство знакомого ломом

Бежаницкий суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Локнянского округа, обвиняемой в совершении убийства и двух краж с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 19 марта 2024 года между подсудимой и ее знакомым, находившимися на территории домовладения, произошла ссора, в ходе которой женщина взяла металлический лом и ударила им мужчину в область груди, шеи и головы, что привело к его смерти. Подсудимая закопала тело на территории домовладения, забрала его сим-карту, и, вставив в свой смартфон, получила доступ к денежным средствам убитого, которые перевела на свой банковский счет.

Суд признал гражданку виновной в совершении указанных преступлений, ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

