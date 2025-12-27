В Пскове продолжается розыск мужчины с татуировкой между пальцами

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Дмитрия Абрамова 1975 года рождения. Мужчина ранее проживал в доме по переулку Путейца в городе Пскове. Со 2 сентября 2023 года он пропал без вести, до настоящего момента его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет: предположительно, черная куртка, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 58-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.