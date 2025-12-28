Пскович запустил пиротехнику из окна квартиры, несмотря на ограничения

Житель города Пскова 1991 года рождения запускал пиротехнические изделия из окна многоквартирного дома на Рижском проспекте вчера, 27 декабря. В своем объяснении мужчина пояснил, что принял решение самостоятельно запустить ранее приобретенное пиротехническое издание из окна своей квартиры в ходе употребления спиртных напитков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В действиях псковича усматривается правонарушение, предусмотренное статьей 2.28 Закона Псковской области об административных правонарушениях. Материал проверки в ближайшее время будет направлен в Правительство Псковской области для составления протокола и последующего рассмотрения в мировом суде города Пскова.

Напомним, что в с 2023 года в Псковской области действуют ограничения на использование пиротехнических изделий – всё, кроме хлопушек и бенгальских огней, находится под запретом. использование пиротехники в период действия запрета может обернуться административным штрафом для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.