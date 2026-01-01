Происшествия

В Херсонской области погибли 24 человека, еще 50 пострадали после удара ВСУ

В Херсонской области погибли 24 человека, еще как минимум 50 пострадали после удара ВСУ по кафе и гостинице, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в четверг.

«Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли», - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Данные о пострадавших и погибших уточняются, добавил губернатор.

По словам губернатора, среди погибших есть ребенок. ВСУ использовали в том числе дрон с зажигательной смесью. Атака была совершена около полуночи, начался пожар - его удалось потушить только к утру, пишет «Интерфакс».

Пострадавшие получают медицинскую помощь, всем будет оказана необходимая поддержка, подчеркнул Сальдо.

