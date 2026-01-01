Происшествия

Двух псковичей поймали за кражей алкоголя перед Новым годом

0

Росгвардейцы задержали двух подозреваемых в кражах в Пскове 31 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 17 часов наряд группы задержания получил информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 34‑летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку коньяка.

Позднее, около 19:00, в этом же магазине росгвардейцы задержали псковича, который также совершил хищение алкогольной продукции.

