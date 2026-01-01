Аварийно-спасательной службе Псковской области сегодня исполнилось 30 лет

1 января 1996 года в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 22 декабря 1995 №207 создана Аварийно-спасательная служба (АСС) Псковской области в количестве 26 человек. Сейчас по штатному расписанию в АСС трудится 100 человек личного состава, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

За 30 лет Аварийно-спасательная служба Псковской области стала сильной системой по оказанию помощи и предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций. Она включает в себя 6 подразделений, среди которых:

Управление АСС;

Группа беспилотных авиационных систем;

Группа оперативных дежурных;

Поисково-спасательный отряд г. Псков;

Поисково-спасательный отряд г. Гдов;

Поисково-спасательный отряд г. Великие Луки.

«Они работают в трёх стихиях: в небе, на земле и под водой. Проводят поисково-водолазные работы, ликвидируют дорожно-транспортные происшествия, проводят газоспасательные работы, идентификацию и обезвреживание взрывоопасных предметов и другие виды работ», - сообщили в МЧС.

В преддверии праздника спасатели рассказали о том, почему выбрали именно эту профессию, о первых выездах и поделились мыслями, что для них значит коллектив.

«Поздравляем коллег с 30-летием службы! Благодарим за ваше неравнодушие, ответственное отношение к труду и настоящий профессионализм!» - добавили в МЧС.