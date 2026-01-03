Происшествия

Полиция продолжает розыск великолучанки в чёрной одежде

0

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Лилии Мусаневой 1982 года рождения. С 14 апреля 2024 года ее местонахождение остается не установленным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-рыжие, длинные, глаза серо-голубые.

Была одета: чёрная куртка с капюшоном, черные брюки, черные короткие сапоги. С собой был рюкзак черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

