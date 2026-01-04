Подозреваемых в хищениях алкоголя поймали в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в хищениях из магазина в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, наряд группы задержания получил информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.



Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 34‑летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку коньяка.



В этом же магазине позднее был задержан мужчина, который также совершил хищение алкогольной продукции.