Россельхознадзор выявил 24 нарушения в обороте зерна в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило 24 нарушения при оформлении сопроводительных документов на зерно в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проводят контроль за соблюдением обязательных требований в области качества и безопасности зерна, в этом году они обнаружили 24 сопроводительных документа по идентификации зерна (СДИЗ), оформленных с нарушениями законодательства.

Основные нарушения заключаются в внесении недостоверных данных о декларации о соответствии в электронные сопроводительные документы. Некоторые из этих деклараций признали недействительными, а другие фактически не относятся к оформляемой партии.



Эти действия нарушают Технический регламент Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденный решением комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 874.

В связи с выявленными нарушениями управление Россельхознадзора объявило 24 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна.