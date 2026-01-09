Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на улице Ижорского батальона в Пскове

Ночью, 9 января, поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Ижорского батальона в Пскове. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Видео: МЧС Псковской области

Оперативно прибывшими к месту огнеборцами пожар был локализован, ликвидировано открытое горение.

В ходе тушения пожара эвакуированы 5 газовых баллонов объемом 50 литров. На месте работали 21 специалист МЧС России и 4 единицы техники.

Работы по ликвидации пожара продолжаются, предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в гараже.

