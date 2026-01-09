Три человека получили травмы при ДТП под Гатчиной

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, вечером 8 января поступила информация о ДТП на 63-м километра федеральной трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском муниципальном округе.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Lada (ВАЗ) 2110 и Lada 2107. Пострадали три человека.

На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий аварии, сотрудники ГИБДД регулируют движение, пишет 47news.

«Водителям, следующим по данному участку трассы, рекомендуется соблюдать осторожность и следовать указаниям регулировщиков», — уточняют спасатели.