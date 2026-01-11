Происшествия

Россиянка погибла при столкновении катера с траулером в Таиланде

0

Восемнадцатилетняя россиянка погибла в столкновении туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета, сообщает газета «Тхаи Рат».

Фото: «Известия»

«По сообщениям на 11:05 (07:05 мск), всего пострадали 22 человека: три гражданина Таиланда (члены экипажа) и 19 иностранных туристов. Подтвержден один погибший – 18-летняя туристка, гражданка России, мисс Старых Елизавета. Информация о других пострадавших находится в стадии расследования. После оказания первой помощи в больнице острова Пхи-Пхи при содействии администрации провинции Пхукет часть пострадавших была доставлена на Пхукет для дальнейшего лечения», – сообщает издание.

Столкновение произошло около 09:00 (05:00 мск) между Пхукетом и островами Пхи-Пхи, пишет РИА Новости. Силой удара была вырвана половина носовой части туристического катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.

