Пскович избил подростка за проникновение в его автомобиль и предстанет перед судом

Псковича будут судить за избиение подростка из-за проникновения в автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в июне 2025 года в Пскове на улице Советской между мужчиной и 16-летним подростком произошел конфликт, обусловленный противоправным поведением последнего: подросток проник в автомобиль обвиняемого. В ходе выяснения отношений местный житель причинил несовершеннолетнему потерпевшему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

