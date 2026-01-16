Граждане Индии получили 5 месяцев колонии за покушение на кражу в Пскове

Приговором Псковского городского суда завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух граждан Республики Индия, совершивших в ноябре 2025 года покушение на кражу продуктов из магазина «Лента», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд, в связи с согласием подсудимых с предъявленным обвинением, постановил приговор в особом порядке судебного разбирательства.

При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, с учетом неоднократного привлечения каждого из них к административной ответственности за мелкое хищение, общественную опасность и характер преступления, личности подсудимых, не имеющих на территории Российской Федерации определенного места жительства, рода занятий и источника дохода, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Время содержания осужденных под стражей зачтено судом в срок наказания.