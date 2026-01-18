Мошенники обманули псковичей под видом продажи билетов в театр

Несколько жителей Псковской области после общения с незнакомцами по телефону и в социальных сетях не досчитались в общей сложности около миллиона рублей. Злоумышленники представлялись им сотрудниками банков и других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные лица предложили жителям областного центра во избежание серьезных финансовых потерь срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Кому-то мошенники пообещали провести ремонтные работы. А некоторых пользователей аферисты ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи, в том числе билетов в театр.

В итоге потерпевшие лишились в совокупности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.