Два человека погибли и один пострадал при пожаре в новосокольнической деревне Шахниха

Возгорание в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошло на улице Ленинградской в деревне Шахниха Новосокольнического муниципального округа 22 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:36. Закопчена двухкомнатная квартира, одна комната выгорела по всей площади.

При ликвидации пожара обнаружены погибшими мужчина и женщина, их год рождения устанавливается, 45-летняя женщина с ожогами доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Эвакуированы 11 человек.

На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.