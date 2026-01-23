Мужчину осудили за убийство трех человек 30 лет назад в Пыталовском округе

Мужчина получил срок за убийство 30-летней давности в Пыталовском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд вынес приговор в отношении мужчины, который в 1996 году в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство трех человек, в том числе несовершеннолетней, на территории Пыталовского округа.

В ходе производства по уголовному делу было установлено, что мужчина после содеянного скрылся, а его соучастник был убит на территории Латвийской Республики.

Нахождение подсудимого в международном розыске не позволило ему уйти от уголовной ответственности и наказания, назначенного в соответствии с УК РСФСР, действовавшим на момент совершения им преступления, в виде 14 лет лишения свободы, поскольку, исходя из высокой общественной опасности преступления, суд не нашел оснований для применения сроков давности уголовного преследования.