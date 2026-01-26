 
Происшествия

Семь пожаров произошло в выходные в Псковской области из-за печного оборудования

0

Семь случаев возгорания произошло за выходные в Псковской области по вине неисправного печного оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. 

В 11:56 в деревне Ерехново Псковского муниципального округа сгорел жилой дом. Спасены две хозяйственные постройки. На месте работали восемь специалистов МЧС России, три специалиста противопожарной службы области и три единицы техники.

Позднее, в 14:28, в деревне Цветково Великолукского округа сгорел жилой дом. Спасены три хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России, три специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

В 15:07 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Лазавицой в Великих Луках. Постройка выгорела изнутри по всей площади. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасены три хозпостройки.

В 17:14 на улице Южной в деревне Шелково Великолукского округа в многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире сгорела сажа в дымоходе. Спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 19:07 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки с предбанником в деревне Малиновка Пыталовского округа. Сгорела кровля, постройка выгорела изнутри по всей площади. Спасен жилой дом. На месте работали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

25 января, в 01:21, в деревне Криуха Пустошкинского округа в жилом доме огонь повредил кровлю. Спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Вечером, в 17:02, поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на Зональном шоссе в Пскове. В помещении парильной огнем повреждено потолочное перекрытие. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026