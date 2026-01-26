Короткие замыкания стали причиной пяти пожаров в Псковской области на выходных

Короткое замыкание и аварийный режим работы электросети стали второй по распространенности причиной пожаров в регионе в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

24 января в 16:40 в деревне Белозорево Дедовичского муниципального округа сгорела хозяйственная постройка. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Чуть позже, в 16:46, на улице Бисениек в Дно в хозяйственной постройке выгорел чердак по всей площади. Спасена хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

25 января в 7:04 поступило сообщение о возгорании жилого дома, разделенном перегородкой на две половины, в Локомотивном проезде в Великих Луках. Огонь уничтожил кровлю по всей площади. Обе половины дома выгорели изнутри. На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники

Вечером, в 20:23, в деревне Шейкино Куньинского округа сгорела хозяйственная постройка. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и одна единица техники.

26 января в 00:08 поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке в деревне Павлово Локнянского округа. Огонь уничтожил кровлю по всей площади. Одна половина хозяйственной постройки выгорела изнутри, вторая половина огнем уничтожена полностью. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что семь случаев возгорания произошло за выходные в Псковской области по вине неисправного печного оборудования.