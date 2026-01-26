 
Происшествия

Следователи проводят проверки по трем смертельным пожарам в Псковской области 

В период с 19 по 25 января в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поступило три сообщения о пожарах в жилых помещениях, при которых погибли четыре человека. По данным фактам проводятся процессуальные проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по региону. 

Фото: СУ СК России по Псковской области

В связи с участившимися на территории Псковской области случаями гибели людей при пожарах следственное управление призывает граждан соблюдать меры безопасности и помнить, что неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Причиной возгорания могут быть свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями, неправильная растопка печи. Кроме того, возгорание жилого дома может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения.

«Соблюдайте требования безопасности, берегите себя и своих близких!» - обратились к псковичам следователи. 

