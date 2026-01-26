46-летний мужчина потерялся в красногородской деревне Саурово

46-летний Алексей Марков пропал в деревне Саурово Красногородского муниципального округа. С 22 января его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 168 см, телосложение нормальное, русые волосы, голубые глаза. Одет был, предположительно, в чёрную куртку,

чёрные штаны, чёрные ботинки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.