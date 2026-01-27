 
Происшествия

В Псковской области завершили расследование дела о смертельном конфликте на почве ревности

В Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы установили, что в ночь с 24 на 25 октября 2025 года потерпевший находился у себя дома в компании знакомых. Во время встречи между ним и одним из гостей возник конфликт на почве ревности.

В ходе конфликта обвиняемый нанес несколько ударов в живот хозяину дома и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

