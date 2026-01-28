Великолучанку задержали по подозрению в краже трех бутылок спиртного

Росгвардейцы 27 января в Великих Луках задержали подозреваемую в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 20:00 наряду группы задержания поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Оперативно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 41-летнюю великолучанку.

Подозреваемая похитила из торгового зала три бутылки алкогольной продукции и продукты. Ущерб составил 5 233 рубля. По факту кражи проводится проверка.