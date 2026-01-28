 
Происшествия

Великолукские школьники получили фейковую рассылку о готовящемся нападении на учебные заведения

0

Случаи получения учениками фейковых сообщений в Telegram о якобы готовящемся нападении на учебные заведения зафиксировали в школе №6 города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации школы.

В сообщениях указаны списки мест, даты и время предполагаемых атак. 

Правоохранительные органы подтвердили, что информация является ложной. Идет поиск авторов этих сообщений.

Аналогичные рассылки произошли в других регионах и странах. Например, в казахстанском Актау преступники использовали те же видео, что и в великолукском канале. Проверка показала, что эти снимки давно доступны в интернете и используются на различных ресурсах.

Если ребенку пришло подобное сообщение, рекомендуется обратиться в УМВД по телефонам: 02, 102, +7(81153)5-27-94 – полиция; +7(81153)3-08-09 – дежурный УФСБ; +7(81153)3-63-74 и 112 – единая диспетчерская служба. 

«Не поддавайтесь панике и обязательно поговорите с детьми. На такие сообщения нельзя реагировать. Не пересылайте их в чаты или на публичные страницы в соцсетях», - призывают специалисты.

Наказание за фейковые угрозы в России варьируется от крупных штрафов до реальных сроков лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма может повлечь штраф до 800 тысяч рублей или тюремный срок от трёх до десяти лет. Все подобные действия караются по различным статьям Уголовного кодекса.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026