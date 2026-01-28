Суд запретил выезд из РФ жителю Пыталово из-за долгов по налогам

Пыталовский районный суд рассмотрел административное дело по административному исковому заявлению УФНС России по Псковской области к жителю Пыталовского муниципального округа об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что мужчина, являясь налогоплательщиком, не производил уплату начисленных ему налогов в установленные на то сроки. В результате УФНС России по Псковской области были вынесены и направлены в службу судебных приставов постановления о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика, на основании которых в СОСП по Псковской области ГМУ ФССП России в отношении мужчины возбуждены исполнительные производства о взыскании налоговых платежей на сумму более 730 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств судебным приставом – исполнителем предприняты меры к взысканию в пользу взыскателя денежных средств, включая арест имущества должника, однако, требования должником в полном объеме не исполнены.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что административные требования УФНС России по Псковской области подлежат удовлетворению.

Решением суда мужчине установлено временное ограничение на выезд из РФ до исполнения обязательств по исполнительным производствам.