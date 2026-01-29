 
Происшествия

Один уличный грабёж зафиксирован в Псковской области в 2025 году

Всего один грабёж зафиксирован на улицах Псковской области за 2025 год, сообщил начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Разбойных нападений зафиксировано не было. В целом свою динамику по раскрываемости мы улучшили», — сказал Алексей Овсянников.

 

Начальник отметил, что на 40% преступность в Псковской области складывается из IT-преступлений. Их количество в прошлом году составило 7 206.

Пресс-портреты

Овсянников Алексей Викторович

Овсянников Алексей Викторович

Начальник УМВД России по Псковской области

