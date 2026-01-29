 
Происшествия

Пскович украл почтовый ящик у соседа во время прогулки с собакой

0

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ноябре 2025 года в вечернее время мужчина гулял с собакой по улице Плехановский посад и обратил внимание на чугунный почтовый ящик, который висел на торце одного из домов. Ранее он ежедневно проходил мимо этого ящика, но до этого момента не интересовался им. В тот раз мужчина решил, что почтовый ящик ему пригодится, и решил снять его. 

Ящик прикрутили к фасаду дома двумя саморезами, поэтому мужчине не составило труда снять его. Он спрятал почтовый ящик под куртку и отнес домой, положив в гараж. 

Владелец почтового ящика обнаружил пропажу в тот же день и обратился в полицию. Он также передал полицейским запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина с собакой на поводке снял ящик со стены дома. 

Спустя несколько дней после кражи мужчина увидел сотрудника полиции, который опрашивал его соседей по факту кражи, и признался, что это он украл почтовый ящик. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативное наказание, одним из которых является лишение свободы на срок до пяти лет.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026