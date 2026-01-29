Пскович украл почтовый ящик у соседа во время прогулки с собакой

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ноябре 2025 года в вечернее время мужчина гулял с собакой по улице Плехановский посад и обратил внимание на чугунный почтовый ящик, который висел на торце одного из домов. Ранее он ежедневно проходил мимо этого ящика, но до этого момента не интересовался им. В тот раз мужчина решил, что почтовый ящик ему пригодится, и решил снять его.

Ящик прикрутили к фасаду дома двумя саморезами, поэтому мужчине не составило труда снять его. Он спрятал почтовый ящик под куртку и отнес домой, положив в гараж.

Владелец почтового ящика обнаружил пропажу в тот же день и обратился в полицию. Он также передал полицейским запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина с собакой на поводке снял ящик со стены дома.

Спустя несколько дней после кражи мужчина увидел сотрудника полиции, который опрашивал его соседей по факту кражи, и признался, что это он украл почтовый ящик.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативное наказание, одним из которых является лишение свободы на срок до пяти лет.