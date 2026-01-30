Мужчина в серой куртке пропал в Пушкинских Горах

39-летний Валерий Волков пропал в поселке Пушкинские Горы Пушкиногорского муниципального округа. С 27 января его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет, предположительно, в серую куртку, темные спортивные штаны и темные кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.