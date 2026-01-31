Полиция напоминает о вознаграждении за значимую помощь в розыске похищенных детей из Великих Лук

МВД России объявлено вознаграждение за значимую помощь в раскрытии похищения несовершеннолетних, совершенного в 2007 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Сотрудники ГУУР МВД России и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами продолжают работу по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних — похищения десятилетних школьников Павла Матросова и Валентины Корик, совершенного в Великих Луках 29 января 2007 года.
МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления.
Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.
Телефоны для связи:
- (8112) 59-20-62;
- 8 (8112) 59-22-33;
- 8 (495) 031-72-14;
- 02 (со стационарного телефона);
- 102 или 112 (с мобильного телефона).