 
Происшествия

Полиция напоминает о вознаграждении за значимую помощь в розыске похищенных детей из Великих Лук

0

МВД России объявлено вознаграждение за значимую помощь в раскрытии похищения несовершеннолетних, совершенного в 2007 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ГУУР МВД России и управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами продолжают работу по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних — похищения десятилетних школьников Павла Матросова и Валентины Корик, совершенного в Великих Луках 29 января 2007 года. 

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления.

Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Телефоны для связи:

  • (8112) 59-20-62;
  • 8 (8112) 59-22-33;
  • 8 (495) 031-72-14;
  • 02 (со стационарного телефона);
  • 102 или 112 (с мобильного телефона).
