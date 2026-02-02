Жилой дом горел в невельской деревне Иваново из-за короткого замыкания

Возгорание в жилом доме произошло в деревне Иваново Невельского муниципального округа 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 00:10. Огнем повреждена стена. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электросети вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России и две единицы техники. Жилой дом спасен.

Ранее, 30 января, в ведомство о возгорании жилого дома на улице Михновская в деревне Кипино Дедовичского муниципального округа сообщили в 10:56. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электросети на веранде жилого дома. К ликвидации привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники, спасены три хозяйственные постройки.

В этот же день в 11:23 поступило сообщение о возгорании в деревне Цветково Великолукского муниципального округа. Сгорело здание хозяйственной постройки. Возможной причиной стала неисправность дымовой трубы. Возгорание ликвидировали общими силами областных пожарных и специалистов МЧС России в составе шести человек и двух единиц техники.

Часами позднее, в 15:03, поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове. В мусоросборочной камере сгорел контейнер для мусора. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

А в 17:21 поступило сообщение о возгорании в деревне Локно Палкинского муниципального округа. В жилом доме огнем повреждена дощатая перегородка. Возгорание потушено до прибытия областных специалистов. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи в жилом доме.

В завершение дня, в 23:37, поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Луговая в деревне Новая Березовка Пушкиногорского муниципального округа. Сгорела сажа в дымоходе. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. К ликвидации привлекались семь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен жилой дом.



На следующий день, 31 января, в 04:57 поступило сообщение о возгорании дачного дома в деревне Урицкое Великолукского муниципального округа. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дачный дом. Возгорание ликвидировали общими силами областных пожарных и специалистов МЧС России в составе шести человек и двух единиц техники.

Позднее произошло возгорание хозяйственной постройки в деревне Рысцево Порховского муниципалитета. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасены два жилых дома и хозяйственная постройка.

В 10:17 поступило сообщение о возгорании потолочного перекрытия в хозяйственной постройке в деревне Липеты Псковского муниципального округа. Возможной причиной стал аварийный режим работы печного отопления. К ликвидации привлекались областные пожарные и специалисты МЧС России в составе семи человек и двух единиц техники.

Позднее, в 15:48, поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении жилого дома в переулке Березовая в деревне Слопыгино Палкинского округа. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении. Возгорание ликвидировали общими силами областных пожарных и специалистов МЧС России в составе шести человек и двух единиц техники, спасен жилой дом.

Следующий день нового месяца тоже не прошел без происшествий. 1 февраля в 09:07 поступило сообщение о возгорании на чердачном помещении жилого дома на улице Веры Еровой в Порхове. Огнем повреждено потолочное перекрытие. Предположительной причиной стало неисправность дымохода. На возгорание реагировали шесть специалистов и две единицы техники. Спасен жилой дом.

В 11:33 также поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Раскопель Гдовского муниципального округа. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети. Возгорание ликвидировали пять областных пожарных и две единицы техники.

Вечером огнеборцы МЧС России реагировали на возгорание надворной постройки на улице Луговая в Острове-2. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники. Надворная постройка спасена.

В 22:39 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Власково Локнянского муниципального округа. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять областных огнеборцев и две единицы техники.