 
Происшествия

Женщина погибла при возгорании мусора в квартире в Великих Луках

0

Возгорание мусора в квартире четырехэтажного жилого дома произошло на проспекте Гагарина в Великих Луках 1 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области. При пожаре погибла женщина. 

Сообщение о возгорании поступило в 03:11. При ликвидации пожара обнаружена погибшая женщина, год рождения устанавливается.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

К ликвидации привлекались восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

