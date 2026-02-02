В псковской деревне Борисовичи убили 22-летнего местного жителя

Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело по факту убийства 22-летнего местного жителя (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, ночью 1 февраля потерпевший находился в гостях у своего друга в одной из квартир многоэтажного дома в Псковском округе, с которым у него возникла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес гостю несколько колото-резаных ранений в область туловища, от которых пострадавший скончался на месте происшествия.

После совершенного убийства мужчина лишил себя жизни.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Убийство произошло в доме №2 на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского округа.