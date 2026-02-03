Военнослужащего из Пскова оштрафовали за покупки с чужой банковской карты

Военнослужащего из Пскова оштрафовали за оплату покупок с чужой банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском гарнизонном военном суде.

Установлено, что около 17:00 10 сентября 2025 года между домами на улице Яна Фабрициуса в Пскове военнослужащий по контракту незаконно завладел найденной им именной банковской картой и решил воспользоваться ей.

В тот же день, в период с 17:59 до 19:59, совершил ряд покупок до 3000 рублей каждая в различных магазинах города Пскова. В итоге владельцу карты был причинен ущерб в размере 12 213 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении, суду показал, что нашел карту и пользовался ею до того момента, пока она не заблокировалась. Побоявшись ответственности, он ее выкинул в мусорный контейнер.

Несмотря на признание своей вины, виновность подсудимого в совершении вышеописанного деяния полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ, с учётом времени содержания мужчины под стражей, размер окончательного основного вида наказания в виде штрафа снижен судом до 50 000 рублей.

Мера пресечения в отношении военнослужащего – заключение под стражу – отменена.

Приговор в законную силу пока не вступил.