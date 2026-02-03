 
Происшествия

Петербурженке грозит приговор за серию наркозакладок в Псковской области и отмывание доходов

31-летную жительницу Санкт-Петербурга будут судить за участие в преступном сообществе, 19 покушений на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2025 года обвиняемая с целью получения дохода вступила в преступное сообщество в роли «курьера-закладчика», созданное для незаконного распространения наркотических средств на территории Псковской, Ленинградской и Московской областей.

Так, выполняя возложенные на нее обязанности «курьера-закладчика», действуя по указанию «куратора», обвиняемая в начале марта 2025 года прибыла из Санкт-Петербурга в Псков и привезла с собой оптовую партию наркотического средства – метилэфедрона. В целях его сбыта неограниченному кругу лиц разложила запрещенное вещество в «тайники», после чего была задержана сотрудниками полиции. «Закладки», содержащие в себе наркотик, изъяты.

От преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств жительница Санкт-Петербурга получила «заработную» плату в виде криптовалюты, которую незаконно вывела в российские рубли на принадлежащий себе банковский счет и распорядилась ими по своему усмотрению.

В настоящее время прокуратура области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

