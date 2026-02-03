СК выясняет обстоятельства гибели женщины при пожаре в Великих Луках

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир в городе Великие Луки Псковской области тела женщины со следами воздействия высоких температур. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.

Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

В связи с этим следственный комитет напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности: «Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов. Соблюдайте требования безопасности, берегите себя и своих близких!».