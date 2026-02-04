Трехэтажный дом горел на Октябрьском проспекте в Великих Луках

Возгорание в трехэтажном нежилом здании произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках 3 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3:59. На первом этаже огонь повредил складское помещение и уничтожил подвесной потолок, стены закопчены. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки в складском помещении.

На месте работали шесть специалистов и три единицы техники, спасено нежилое здание.