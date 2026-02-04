Великолукский суд встал на сторону получившего травму школьника

Великолукский городской суд вынес решение по делу о взыскании компенсации морального вреда со средней общеобразовательной школы №2 города Великие Луки и администрации города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Иск подала мать несовершеннолетнего. В связи с конфликтом, произошедшим между школьником и его одноклассниками, ребенку была причинена травма. Представители ответчиков иск не признали, указав, что отсутствуют доказательства причинения телесных повреждений ребенку на территории школы.

Суд, рассмотрев данное дело, пришел к выводу, что причинение травмы несовершеннолетнему ребенку на крыльце школы доказано материалами дела и, с учетом характера причиненных телесных повреждений, удовлетворил иск частично, взыскал с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, ее несовершеннолетнему сыну в размере 10 000 рублей.