Мошенники обманывали жителей Псковской области под предлогом покупки прицепа

Неизвестные злоумышленники по телефонам и в мессенджерах обратились к некоторым жителям Псковской области. Они представлялись брокерами по инвестициям и сотрудниками других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В частности, под предлогом предоставления дополнительного заработка в Сети мошенники ввели жителей региона в заблуждение. А отдельных пользователей аферисты лишили денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе автомобильного прицепа.

В итоге потерпевшие граждане из Пушкинских Гор и Псковского муниципального округа лишились в обшей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.