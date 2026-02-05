Мужчину осудили в Себеже за хищение банковской карты и оплату покупок на чужие деньги

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, совершившему тайное хищение чужого имущества с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый, находясь возле здания офиса банка в Себеже, обнаружил на парковке банковскую карту на имя местной жительницы, забрал карту себе и покинул место ее обнаружения.

Мужчина отправился в ресторан «Сытый Кот», а затем зашел в магазин «Красное и Белое», где оплатил свои покупки на общую сумму 1 119 рублей 97 копеек с помощью безналичного расчета.

Приговор суда признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.