 
Происшествия

Мужчину осудили в Себеже за хищение банковской карты и оплату покупок на чужие деньги

0

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, совершившему тайное хищение чужого имущества с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый, находясь возле здания офиса банка в Себеже, обнаружил на парковке банковскую карту на имя местной жительницы, забрал карту себе и покинул место ее обнаружения.

Мужчина отправился в ресторан «Сытый Кот», а затем зашел в магазин «Красное и Белое», где оплатил свои покупки на общую сумму 1 119 рублей 97 копеек с помощью безналичного расчета.

Приговор суда признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026