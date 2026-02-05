 
Происшествия

Суд подтвердил приговор братьям Яковлевым — миллионный штраф за незаконную рубку леса

Псковский областной суд подтвердил законность решения Печорского районного суда о назначении штрафа в размере 1 миллиона рублей каждому из братьев Яковлевых, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчины осуждены за незаконную рубку леса и повреждение лесных насаждений в крупном размере в мае прошлого года.

Суд признал, что они совершили преступление группой лиц по предварительному сговору.

Адвокаты братьев подали апелляционные жалобы, не согласившись с размером наказания и конфискацией автомобилей, использованных при совершении преступления. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор Печорского районного суда без изменений, а жалобы защитников — без удовлетворения.

